Canovi: “Scudetto all’Inter! L’unica rivale possibile era il Napoli, ma é stato sfortunato”

“Scudetto all’Inter? L’unica rivale possibile era il Napoli ma è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista. Non c’erano altri rivali possibili”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

E il Milan?

“Poteva essere un avversario, ma è una delusione perché avrebbe dovuto osare di più per pensare di competere con l’Inter”.

La Roma ad inizio anno sembrava crederci…

“Non ha la struttura tecnica per poter competere. Gasperini sta facendo l’ennesimo miracolo. Se avesse avuto da inizio campionato un attaccante centrale come adesso sarebbe potuto essere la sorpresa del campionato. Mi aspetto che finisca alla grande”.