Canovi: “Scudetto all’Inter! L’unica rivale possibile era il Napoli, ma é stato sfortunato”
TuttoNapoli.net
“Scudetto all’Inter? L’unica rivale possibile era il Napoli ma è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista. Non c’erano altri rivali possibili”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.
E il Milan?
“Poteva essere un avversario, ma è una delusione perché avrebbe dovuto osare di più per pensare di competere con l’Inter”.
La Roma ad inizio anno sembrava crederci…
“Non ha la struttura tecnica per poter competere. Gasperini sta facendo l’ennesimo miracolo. Se avesse avuto da inizio campionato un attaccante centrale come adesso sarebbe potuto essere la sorpresa del campionato. Mi aspetto che finisca alla grande”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina VideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com