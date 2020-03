Alvino: "Bisogna mettere da parte i discorsi economici, in Europa si scherza con il fuoco"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spero che si mettano da parte i discorsi economici, i propri interessi di bottega, e si utilizzi il buonsenso per uscire da questa emergenza. Molte settimane prima della positività di Rugani bisognava decidere per la sospensione, non solo adesso. Fin dal primo momento bisognava essere drastici e fermare tutto perché il calcio muove tante persone. Si sta scherzando con il fuoco in Europa, vanno fermate Champions ed Europa League subito, non quando ci sarà un altro caso".