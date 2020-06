Alvino celebra il trionfo in Coppa Italia: "Vittoria strameritata. I festeggiamenti sono sacrosanti!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del trionfo azzurro in Coppa Italia: "La Coppa del Napoli è strameritata, nel corso dei 90 minuti, per il tipo di gioco espresso, avrebbe meritato di chiuderla prima. Se non ci fosse stato Buffon, il Napoli avrebbe vinto senza ricorrere ai rigori. Gli azzurri hanno portato a casa una vittoria legittima, sacrosanti sono i festeggiamenti, il mondo del calcio è tornato di nuovo nella tristezza, giusto che siano stati i napoletani a dare l'antidoto".

KOULIBALY - "Per un difensore avere come foto un gol fa strano, penso alle partite giocate in Champions da Kalidou. Lui è un calciatore straordinario. Speriamo che possa continuare ad essere parte del Napoli. Resistere alle sirene è difficile".