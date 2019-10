Alvino: "Città senza equilibrio, polverone incredibile per Genk ed Ancelotti al bivio ad inizio ottobre?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Manca un po' d'equilibrio, il problema che spesso porta a non raggiungere i risultati. Dall'altare del post-Liverpool alla polvere del post-Genk, ma non era da vittoria Champions prima e dopo Cagliari non è certo candidato ad uscire dalla corsa Scudetto. Il Napoli deve dare continuità, ma solo a Torino è stato messo sotto per circa 40 minuti, ma poi ha avuto la bravura di recuperare e col 3-3 non avrebbe rubato ma fatto un'impresa. Valutiamo le prestazioni ed anche quando è mancato il gol, la prestazione è stata offerta. Col Genk ci aspettavamo la vittoria, ma comunque ha colpito 3 legni, sbagliato gol che si fanno sempre ed la Champions è una competizione in cui nessuno gioca per combinazione. I 6 gol subiti alla prima ci avevano mandato fuori strada, ma non si giocava contro una squadra lì per caso. Il Genk è da 6 gare che non perde in casa in Champions. Certamente resta la delusione, non è uno squadrone, ma qui non bisogna riversare sul Napoli le frustrazioni quotidiane. Non si può alzare un polverone del genere. Torino? Legare la permanenza di Ancelotti ad una gara che si gioca ad inizio ottobre è da brividi, ma al bivio di cosa? Questa città ha bisogno di ritrovare serenità. Cose inaccettabili per chi vuole davvero bene al Napoli. Pure sul turnover si parla tanto, ma il calcio di oggi non è quello dei titolarissimi. Non è neanche una questione di condizione, ma anche mentale per far sentirsi tutti protagonisti. Non c'è il Maggio di turno che sa che non giocherà mai con la presenza di Hysaj. Viene contestato pure questo da certi professori che hanno in mente un calcio arcaico".