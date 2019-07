Alvino: "Colloqui fitti tra James ed Ancelotti, già parlano di tattica..."

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su James Rodriguez: "Da quando la Colombia è stata eliminata dalla Copa America, ho certezza che le linee telefoniche Canada-Colombia siano molto calde. Colloqui fitti tra Ancelotti e James, se tutte le componenti non fossero convinte di chiudere positivamente l'affare, uno come Ancelotti si mette a telefono per parlare di tattica con James?! Questo colloqui fanno capire che siamo veramente a pochi metri dal fatidico traguardo.