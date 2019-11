Alvino confida in Ancelotti: "Il migliore per dettare la strada, ma tutti dovranno seguirla"

Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, ha detto la sua su una possibile soluzione per uscire dalla crisi nel suo intervento a Radio Goal: "Ancelotti è l'uomo giusto al posto giusto. Ne ha passate tante nella sua carriera e per questo sa come si esce da queste difficoltà, lui sa indicare la strada. Però dovranno essere tutti uniti a seguire la strada che indicherà Ancelotti, che più di mettersi a capo di chi vuole percorrere questa strada non può fare. Questa situazione mortifica chi ha a cuore il Napoli e bisognerà uscirne presto".