Alvino confida in Ancelotti: "L'unico che può tirare fuori il Napoli dal momento no"

Fiducia a Carlo Ancelotti. L'ha espressa ieri Aurelio De Laurentiis e Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna è d'accordo, come spiegato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ancelotti sa come si esce dai momenti tormentati e come si mettono d'accordo le varie anime di uno spogliatoio. Sa fare sia il comandante che il pacificatore. Chi pensa che sia soltanto il buon padre di famiglia è fuori strada. Ancelotti sa come farsi ascoltare, ha l'autorevolezza giusta per farlo. Nessuno vuole beatificarlo, ha le sue colpe come i dirigenti e i calciatori, ma in questo momento il collante per venire fuori da questa situazione è soltanto Ancelotti".