Alvino: “Conte accontentato da ADL in tutto, pure pagando di più alcuni colpi..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

Sul Copenaghen

“Il Napoli nel secondo tempo a Copenaghen non è mai sceso in campo. Faccio fatica a trovare una logica, è la partita dell’irrazionalità. Per come s’era messo il primo tempo sembrava una vittoria agevole, ma nel secondo tempo sono tutti colpevoli da Conte all’ultimo dei panchinari. È delittuoso ciò che ha fatto il Napoli. È stato qualcosa di stomachevole, mi sono arrabbiato moltissimo per la sufficienza con cui è sceso in campo il Napoli nel secondo tempo. Spero ci sia stato una lavata di capo per tutti, perché quel secondo tempo è da cancellare. Il percorso in Champions è totalmente insufficiente".

Su Juventus e Chelsea

"Penso sia più importante la partita contro la Juventus che quella contro il Chelsea. È vero che il passaggio ai playoff garantisce una quota a livello economico importante, di circa 25 milioni di euro, ma la qualificazione in Champions per la prossima stagione garantisce più soldi".

Neres?

"C’era un forte ottimismo sulle sue condizioni, ma era poggiato sulle sensazioni del giocatore".

Le parole di Mario Giuffredi?

"Lui cura gli interessi dei propri calciatori. Non contestiamo un agente che tutela gli interessi dei suoi giocatori. Ha fatto bene a usare un linguaggio politicamente scorretto, così fa in modo che ne stiamo ancora parlando".

De Laurentiis ha accontentato Conte in tutto e per tutto. Quei calciatori, inoltre, dovevano arrivare in ritiro. A inizio mercato ha un prezzo diverso rispetto alla fine del mercato. I giocatori arrivati l’estate scorsa sono stati pagati anche qualcosina in più per accontentare l’allenatore”.

