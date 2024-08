Alvino: "Conte si è convinto ora che serve la rivoluzione? Via chi non ha stimoli!"

"Una tifoseria come quella napoletana è stata sbeffeggiata dalla tifoseria più razzista d'Italia e questo mi fa girare le scatole".

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io ero fautore della rivoluzione, poi mi sono fidato di Conte che ha voluto fare le sue valutazioni. E credo che adesso non possa dire più di poter rivitalizzare questa squadra, credo che anche lui ora sposi la linea della rivoluzione. Chi non ha stimoli vada via, gli stimoli sono una cosa inconscia. Ieri i calciatori erano in campo per onor di firma, la testa altrove, erano svagati.

Una tifoseria come quella napoletana è stata sbeffeggiata dalla tifoseria più razzista d'Italia e questo mi fa girare le scatole. Serviva un po' di orgoglio, un po' di dignità per quella gente che ieri era al Bentegodi. Tiriamo fuori l'orgoglio, tiriamo fuori gli attributi per rispetto dei tifosi che vengono lì, pagano e poi devono essere offesi e derisi".