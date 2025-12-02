Alvino: “Conte tra i migliori d’Europa! Vuole vincere rispettando le regole, perciò è a Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: “La grinta ddi campioni d’Italia. La grinta di chi sa che quello scudetto, vinto meritatamente appena qualche mese fa, va difeso e va fatto nel migliore dei modi, dimostrando agli avversari - alla Roma che era capolista fino a domenica sera - che siamo campioni in carica meritatamente e che se qualcuno mai volesse scurire lo scudetto dalla maglia dovrà fare i conti con il Napoli di Antonio Conte. Un allenatore, il migliore d’Italia e tra i migliori d’Europa, che vive per la vittoria ma con una differenza sostanziale: lui vuole vincere rispettando le regole.

Per questo è a Napoli e non su altre panchine. E il Napoli è società capofila nel mondo per il rispetto delle regole. E con questa grinta, il Napoli resta il campione da battere".