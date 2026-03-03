Rambaudi sicuro: “Il Napoli arriverà secondo! Conte? Resterà qualunque sia il progetto"

vedi letture

Roberto Rambaudi, ex calciatore e opinionista, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Conte ha detto che è migliorato e questa è una dichiarazione che è molto bella per un professionista, lui è cresciuto tanto e sono d’accordo. Quest’anno ha dovuto cambiare lungo lo spartito e ha creato una squadra per la Champions ma ha dovuto cambiare tutto in corsa a causa degli infortuni, si è dovuto cosi rinnovare. Quest’anno è maturato e il prossimo anno può confermarsi in Champions, o meglio crescere dove è nel suo punto debole”.

Su Conte: “Negli altri club abbiamo visto come Conte tira e scarica tanto ma qui vedo un gruppo diverso, le dichiarazioni per me sono di pancia, di cuore e di tenere la barra dritta per i giocatori. Anche questa dichiarazione mi va nel pensare che lui resterà qualunque sia il progetto”.

Sulla classifica: “Io credo – vedendo il calendario – che il Napoli arriverà secondo. Il Milan ha il derby ed altri scontri mentre il Napoli ha un calendario sulla carta più semplice e ci sarà Napoli-Milan in casa degli azzurri”.

Sul Napoli: “L’inizio stagione nella testa di Conte era mettere far giocare tutti insieme i giocatori più bravi e credo che anche ora userà questa strategia”.

Su Verona-Napoli: “Sul calcio d’angolo dell’Atalanta la mancanza è stata non andare incontro alla palla, Alisson e Gutierrez potevano fare meglio. Contro il Verona invece il Napoli ha coperto la zona sul primo palo, Beukema è andato ad uomo e le anomalie sono state due, Alisson non ha ragionato da marcatore e Politano invece vedendo partire la palla poteva andare a prendere l’uomo in area. Non gli sto dando le colpe, Alisson si è disinteressato ed ha fatto un errore madornale ma Politano poteva intervenire”.

Sugli arbitri: “Il Var a chiamata responsabilizza tutti, ci sono tante telecamere in più rispetto alla serie C e questo aiuta”.