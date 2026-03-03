Masini: "Contento per Sal Da Vinci e per Napoli, è una città che amo"

Marco Masini, cantante premiato a Sanremo col premio Sergio Bardotti per il miglior testo, vinto insieme Fedez per la canzone "Male necessario", intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per Sal Da Vinci e per Napoli. Napoli è una città che io amo, mi ha sempre accolto con grande affetto.

Più che una città è un mondo, un universo. Ed è un universo meraviglioso sotto l'aspetto umano. Quindi io sono veramente felice che abbia vinto lui a Sanremo. Conosco Sal da tantissimo tempo, la sua canzone è tecnicamente perfetta".