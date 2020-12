Alvino: "Contro la Lazio ennesimo torto arbitrale, ma dicono che chiagnazzari'..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Quello su Bakayoko è rosso tutta la vita, è l'ennesimo torto arbitrale subito ma non ne parliamo se no dicono che siamo chiagnazzari. In campo si può bestemmiare? Ok, non si può. Ma vale per tutti? Ah c'è un bonus".