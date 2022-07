Alvino contro le voci sul ritorno di Mertens: "Alimentarle è illudere e prendere in giro i tifosi!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Dries Mertens nel corso del suo intervento a 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Dries Mertens nel corso del suo intervento a 'Radio Goal': "Sarei l'uomo più felice del mondo se tornasse, ma faccio fatica solo a pensare una cosa del genere. Diventerebbe una colossale presa in giro per i tifosi, per il mondo della comunicazione, in virtù di tutto quello che stiamo raccontando. Alimentare questa voce fa male, soprattutto ai tifosi. Noi a Ciro vogliamo un bene incredibile, ma non credo che lo rivedremo in azzurro. Alimentare questa voce vuol dire alimentare un'illusione".