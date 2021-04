Alvino: “Cosa direbbe Agnelli se l’Asl di Torino vietasse la partita?”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. "Mi auguro che l’ASL di Torino intervenga e non faccia disputare la partita. L’altra volta Agnelli disse che avrebbe giocato nonostante il divieto dell’ASL, vorrei sapere cosa direbbe questa volta il presidente della società bianconera se dovesse succedere la stessa cosa. Inoltre mi piacerebbe capire l’idea di tutti i moralisti che si sono in passato rizzelati per la decisione dell’ASL di Napoli di non far partire la squadra di Gattuso.

In ogni caso mi auguro che si disputi la partita anche per dare una classifica completa a questo benedetto campionato. Koulibaly e Demme? Mancano tantissimo alla squadra. Con il senegalese la squadra è proprio diversa. Dispiace per Manolas e Maksimovic, ma i numeri nei loro confronti sono impietosi”.