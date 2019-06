Alvino: "De Nicola via? Ha un contratto in essere fino al 30 giugno ed il club può esercitare il rinnovo"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sui rumors di un addio dal dottor De Nicola: "Il contratto che lo lega al Napoli è in essere. Sono state dette cose errate. La scadenza è al 30 giugno, il Napoli poteva esercitare il rinnovo come ha fatto per gli altri componenti dello staff, non l'ha fatto ancora con lui, ma le parti sicuramente si accorderanno per decidere cosa fare, ma ha ancora un contratto in essere".