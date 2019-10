Alvino deluso: "Tra Napoli e Genk c'è un divario enorme, è mancato il colpo finale"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Al Napoli è mancato quel colpo, quella voglia che ti deve caratterizzare quando sai di essere più forte e devi portare la partita sul binario giusto. E' mancata quella voglia di vincere a tutti i costi. Quando il torero si rende conto che la bestia di fronte è pronta per essere colpita, il torero riesce con un fendente ad ammazzare il toro. Al Napoli è mancato questo. Ha giocato con il toro, ma non è riuscito a buttarlo giù. Ci sono due gol sbagliati clamorosi da Milik e Callejon, il divario tecnico tra le due squadre è enorme e, nonostante gli azzurri abbiano creato, il risultato non è arrivato e di questo sono deluso. Il Napoli ha vanificato la corsa al primo posto".