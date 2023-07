Alvino: "Devo smentire una notizia di mercato sul Napoli"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Canale 8

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Canale 8: "Garcia è un aziendalista nell'accezione positiva del termine e si prenderà del tempo per tutte le valutazioni sulla rosa. Non mi pare che Demme rispetto a ciò che sento sia talmente pronto per tornare in Germania. Si racconta fuori da Napoli di questa "fuga", poi tocchi con mano che tutta questa voglia di andare via da Napoli non c'è".