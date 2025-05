Preziosi non ha dubbi: "Inter stremata, lo scudetto è già del Napoli!"

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Lo scudetto non si discute più, l’Inter ormai ha la testa alla Champions League ed è anche stremata, credo che l’affare scudetto sia ormai concluso. La testa sgombra del Napoli e una tenuta fisica che l’Inter non ha condizionano il tutto. Napoli-Genoa? Forza Napoli! Il Genoa ha già fatto il suo campionato, si è salvata e quindi tiferò per gli azzurri, ma occhio a sottovalutare questo tipo di partite anche se il Napoli è molto più forte”.