Di Gennaro: "Conte? Dicono una cosa su di lui. Ma il suo calcio è unico"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Corsa scudetto? Solo il Napoli può perdere lo scudetto, ha tre punti di vantaggio ed un calendario favorevole. Poi l’Inter è sempre stata, inconsciamente, concentrata sulla Champions ed ha perso troppi punti in campionato.

Ora l’Inter ha solo un 10% di possibilità di vincere la Serie A. Conte? Dicono non giochi un calcio brillante, ma nessuno lo fa in Italia. Senza Kvaratskhelia l’organico del Napoli è inferiore a quello di tante altre, il valore aggiunto si chiama Conte. Inter-Barcellona? Le emozioni provate ieri possono trasportare di più i giovani, il risultato di ieri riqualifica anche il nostro calcio".