Alvino: "Di Lorenzo non è più un giocatore del Napoli. Chiesa? Antisportivo, cambi..."

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Politano? Se ci rifacciamo ad un recente passato, con Conte e Politano all’Inter, mi pare non sia scoccata la scintilla, non a caso Politano andò via. Politano ha un feeling particolare con la città di Roma. Il procuratore di Politano dice che i contratti valgono fino ad un certo punto, ma allora varrebbe anche per Politano, non solo per Di Lorenzo.

Di Lorenzo? Per me, dopo le dichiarazioni di Giuffredi, non è più un giocatore del Napoli. Giuffredi parla per conto di Di Lorenzo, le sue parole sono un virgolettato di Di Lorenzo. Io sono follemente innamorato di Di Lorenzo, ma se lui decide di chiudere questa avventura per motivi a noi sconosciuti allora è giusto che finisca qua.

Chiesa? Il ragazzo deve cambiare atteggiamento in campo, mi piace il calciatore serio e sportivo e lui spesso è stato antisportivo e uno così mi sta sulle scatole. La bravura è indiscutibile però, poi magari con Conte cambia atteggiamento. Buongiorno? Mi piace molto. Hermoso? Ci può stare, è un mancino, ha un’esperienza importante ed il Napoli lo sta monitorando. Il Napoli ha un ventaglio di possibilità, piazzerà il colpo giusto nei parametri stabiliti perchè il Napoli non è diventato il Real Madrid”.