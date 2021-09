Alvino difende Mario Rui: “E’ molto bravo! Non è vero che con lui si gioca in dieci”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Il Napoli sta dando grandi segnali quest'anno. Resistere alle offerte arrivate in estete per Ounas e Petagna è stato un grande vantaggio e una bella mossa della società. Mario Rui ha recuperato dall'infortunio. Andava presa un'alternativa a sinistra, ma c'è grande attesa per il recupero di Ghoulam. Mario Rui è molto bravo. Non è vero che il Napoli gioca con un uomo in meno quando c'è lui”.