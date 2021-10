Alvino: "Domani giocherà Ospina, l'infortunio ha cambiato le gerarchie"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "E’ giusto che un allenatore abbia dei dubbi fino all’ultimo momento, questo significa che ci sono tanti giocatori in grado di giocarsi il posto. Non credo però che i dubbi siano tanti, ma fa bene Spalletti a tenere tutti sulla corda e a tenere tutti dentro questo progetto. A Firenze credo che Ospina sarà titolare in quella che per i portieri azzurri sarà una stagione simile all’anno scorso. Negli intendimenti non era così, c’era un titolare Meret e una riserva Ospina. Poi il fato, complice l’infortunio al portiere italiano, ha invertito le gerarchie tra i pali. Mi piace pensare che ci sono due cootitolari in un ruolo difficile. Spalletti è un allenatore troppo navigato per non sapere che il ruolo del portiere ha un coefficiente di difficoltà maggiore a qualsiasi altro, con degli equilibri di carattere psicologico che vanno mantenuti. Saprà lui scegliere al meglio.