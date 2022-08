Alvino e la polemica africana: "Tutti l'hanno detto, ma se lo fa ADL coi suoi modi lo sbattono in prima..."

Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla questione De Laurentiis in un intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla questione De Laurentiis in un intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ha sbagliato il modo in cui ha comunicato un concetto che è condivisibile. Detta come l'ha detta, questa cosa ha fatto il giro del mondo. La Coppa d'Africa va ricalanedarizzata, il concetto è giusto. L'hanno espresso tutti questo concetto, ma ora lo dice De Laurentiis e la stampa lo sbatte in prima pagina".