Alvino elogia Lozano: "Sembra aver superato il momento più difficile!"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato la vittoria del Napoli sul campo del Genoa attraverso Twitter: "una bella vittoria per dare continuità al lavoro di Gattuso e per la regolarità del campionato. In pieno stile Napoli. Lozano sembra aver superato il momento più difficile e si conferma una risorsa per compagni e tecnico".

