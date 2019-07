Alvino: "Fabian, che crescita! Il Napoli lo fece seguire per 18 mesi, l'accelerata con Davide Ancelotti"

Fabian Ruiz, l'MVP dell'Europeo Under 21, è stata una bella intuizione del Napoli. Lo scorso anno l'approdo in azzurro per 30 milioni di euro, ora il suo valore s'è già almeno raddoppiato. Di questo ha parlato Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: "La sua crescita va al di là di ogni più rosea aspettativa. Il Napoli è stato bravo, l'ha seguito addirittura per 18 mesi e l'accelerata finale si è avuta grazie a Davide Ancelotti. Questo Europeo l'ha consacrato come calciatore di caratura internazionale, tra i pari età ha dimostrato di essere superiore".