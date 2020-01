Alvino: "Fabian ha 23 anni, non sarà la febbre a fermarlo. Sulla formazione..."

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Fabian è un ragazzo di 23 anni, non può essere la febbre a fermarlo. Con l'Inter dovrebbe esserci. Formazione? Gattuso non è uomo di sorprese, le scelte sono chiare, spesso anche obbligate. Per il resto, tutto sarà più chiaro dopo la conferenza stampa di domani a Castel Volturno".