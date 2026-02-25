Pardo: "Clamoroso annullare il 2-0 a Bergamo. Il Napoli non l'avrebbe persa..."

Pierluigi Pardo a Fantacalcio.it ha parlato della prova di Bergamo del Napoli e si è soffermato in modo particolare sul famoso episodio di inizio secondo tempo: "Il gol di Gutierrez non so come sia stato annullato. Per me è clamoroso, il calcio poi è uno sport di punteggio basso, quindi se tu stai 2-0 a inizio ripresa è difficile che tu la perda, anche se poi tutto può succedere e l'Atalanta merita un applauso per la rimonta. Ma se avessero dato il 2-0 a Gutierrez non credo sarebbe finita così.

Io non vedo disegni però il Napoli ha avuto errori pesanti col Como e con l'Atalanta e quindi capisco Manna. Però i complotti sono fuori dalla mia testa, anzi gli arbitri italiani sono stati i primi ad adottare il Var e a far sentire gli audio. Sulla buona fede per me non c'è da discutere".