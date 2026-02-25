Luché da Sanremo: "Voglio ancora Conte e la squadra al completo prossimo anno"

Luché, cantante napoletano, protagonista a Sanremo, ha parlato a Sportitalia della stagione degli azzurri e ha espresso il suo punto di vista: "Il mio parere è che è dura, io voglio stare vicino ai ragazzi con mezza squadra fuori, danno sempre una grossissima prova di coraggio e di lotta. Oltre agli infortuni, c'è da dire che non demordono e allora chiedo ai tifosi di stare vicino ai giocatori. E vorrei vedere Conte al terzo anno con la squadra al completo per vedere che fa".