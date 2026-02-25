Del Genio: "Anche su rigore c'è errore, ma ora si parla solo del secondo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per le ultime sulle polemiche arbitrali: "Se l'episodio del rigore tolto fosse rimasto isolato, ci sarebbe stato più dibattito e sarebbe rientrato nella casistica dei vari colori e una domenica ci sta che ti va male. Purtroppo essendo stato accoppiato all'errore clamoroso del gol annullato, hanno provato a dire che sulla prima è andato tutto bene (gli arbitri) mentre c'è stato solo un episodio a macchiare la domenica di Bergamo, ma in realtà non è così".



