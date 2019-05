Alvino frena: "Quagliarella o Ilicic, non penso arrivino entrambi! C'è anche Mertens over 30..."

Quagliarella oppure Ilicic, non entrambi. In sintesi è questo il pensiero del giornalista Carlo Alvino che è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha dichiarato: "Tutti e due insieme sarebbe una grande sorpresa. Ho difficoltà a credere che il Napoli possa tenere Ilicic, Quagliarella e Mertens, tutti Over 30. Non penso che il Napoli possa cambiare completamente la sua linea di fare calcio".