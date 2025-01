Alvino: "Garnacho da argentino quando sente 'Napoli' si illumina"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “De Laurentiis torna in Italia il 18 gennaio. Non so quali sono i desideri di Conte sul mercato, leggo e sento nomi importanti, ma che il presidente lo accontenti. La scorsa settimana parlavamo di Fazzini e Casadei, poi il Napoli tira fuori il coniglio dal cilindro con un colpo dalla Premier League.

Il Napoli ha parlato con l’entourage di Garnacho, il ragazzo è argentino e quando sente la parola ‘Napoli’ si illumina. L’ostacolo insuperabile è il Manchester United, che non fa lo sconto al club azzurro. Poi il mercato è imprevedibile, c’è il classico gioco di chi tergiversa. Il Napoli si fida ciecamente di Conte, non ho la certezza che abbia fatto solo il nome di Garnacho, perché sa anche dove sta e su quale panchina siede”.