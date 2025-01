Alvino: "Garnacho ha accettato Napoli. Ballano ancora 8-9mln"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La trattativa Napoli-Garnacho è entrata nel momento più caldo. E’ arrivato il sì del calciatore e questo è il passaggio più importante della trattativa. Il Napoli ha formulato un’offerta da 50 milioni al Manchester United ed è un’offerta molto importante. Lo United ha sparato alto, ma poi è tornato sui suoi passi, ha abbassato le pretese, ora ballano 8-9 milioni di euro tra le parti. Il Napoli era partito da 40 e poi ha alzato l’offerta. Resto realista, tendenzialmente ottimista. Questo affare o si fa alle condizioni del Napoli o diventa difficile.

Meret? Ha uno dei più grandi manager che è Pastorello che è molto amico di De Laurentiis. Il Napoli sa che oggi in giro portieri di livello come Meret ce ne sono pochi. Se il Napoli è primo lo deve anche ad Alex Meret. Il lavoro fatto da Conte su Meret sta dando i suoi frutti, il calciatore che vediamo oggi è molto più tranquillo. Per il futuro resto ottimista, però non so se il Napoli abbia nel mirino un altro portiere più forte di Meret. Un portiere che mi piace molto è Stankovic che gioca nel Venezia.

Difensore? Si può restare così come sta il Napoli dopo che Danilo ha virato verso il Brasile. Oggi mi sono arrivati diversi messaggi dei tifosi della Juve nel corso di Porompomperoperò che mi stuzzicavano perché Danilo è tornato in Brasile, allora penso come li abbiamo messi in crisi. Buongiorno? Probabile rivederlo nella trasferta di Roma anche per le risposte che sta dando Juan Jesus. La parola scudetto non la nominerò mai, per me esiste solo Napoli-Juventus. Ho visto qualche folle sui social che si è già tatuato il quarto scudetto”.