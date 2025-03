Alvino: "Gatti? Non mi piacerebbe, è tra i più antisportivi in Serie A!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli commentando una notizia circolata nelle ultime ore, ovvero l'interesse del Napoli per Federico Gatti, difensore della Juventus: “Gatti? Quando vestono la maglia del Napoli diventano i migliori calciatori al mondo e lo difenderò solo perchè indossano l’azzurro. Però in fase preventiva reputo Gatti uno tra i calciatori più antisportivi della Serie A e non mi piacerebbe vederlo a Napoli.

La vendetta del Napoli, dopo lo scippo Higuain e quello Quagliarella, è quella che ora è il Napoli a prendere i giocatori dalla Juve. Andare a prendersi l’unico simbolo della juventinità degli ultimi anni sarebbe una vendetta straordinaria”.