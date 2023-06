Alvino: "Giuntoli non ha detto ad ADL di voler andare via e non ci sono incontri in programma"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione Giuntoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione Giuntoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ad oggi Giuntoli non ha manifestato a De Laurentiis la voglia di andar via. Non sono previsti, né a breve né a lungo termine credo, incontri per discutere il contratto. Conoscendo De Laurentiis, alla base del suo modo di fare il dirigente calcistico c'è il rispetto dei contratti.

Giuntoli ha un contratto fino a giugno 2024 e De Laurentiis non si pone proprio il problema del direttore sportivo, per lui Giuntoli resterà al Napoli fino a giugno 2024. L'ho visto indispettito del fatto che se ne parli, nei confronti di chi evidentemente ha contattato Giuntoli".