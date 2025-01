Alvino: "Il Man United si muove per un'ala, se l'affare va in porto libererà Garnacho!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi sto interessando alla situazione Garnacho, è giovane ed argentino e costa tanto. Mi giunge notizia che lo United sta sondando un gioiellino dello Sporting Lisbona che si chiama Geovany Quenda. Se va in porto quest’operazione allora Garnacho verrà liberato per il Napoli”.

