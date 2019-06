Alvino: "Il Napoli accetterà qualsiasi scelta di Albiol, al 96% andrà via"

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: “L’interesse del Villarreal è stato manifestato, ma il Napoli aspetta ancora la Pec con la quale il club spagnolo palesa il suo interesse per Raul Albiol. Il Napoli ha riconoscenza nei confronti del difensore spagnolo e ha deciso di accontentare il calciatore e per questo lo sta aspettando e accetterà ogni sua decisione. Al 96% il calciatore andrà via. Albiol già l’anno scorso voleva andare via”.