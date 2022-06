Alvino: “Il Napoli non risponderà all’ultimatum dei legali di Mertens, il motivo”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Credo che alla richiesta ufficiale fatta dai legali di Mertens, tra l’altro molto voluta dal Napoli, la società non risponderà. La cifra totale tra ingaggio per un anno, bonus alla firma, bonus all’agente e tutte le altre voci presenti, non rientra nei parametri del Napoli di oggi. Mi sta dando fastidio questo dividersi tra favorevoli e contrari, io credo che il Napoli abbia dato un segnale di come intende fare calcio economicamente parlando. Legittimamente Mertens crede di valere quello che ha richiesto, ma altrettanto legittimamente il Napoli non sarà d’accordo a dare seguito a quella mail. Se dovesse invece esserci risposta sarà negativa perchè quelle cifre sono lontane dalla volontà del Napoli di aprire ad un rinnovo contrattuale per un giocatore che magari dal punto di vista del Napoli non è più funzionale al 100% al progetto di quello che sarà il prossimo futuro del club”.