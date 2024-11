Alvino: "Il vero Tallone d'Achille della piazza è la mancanza di equilibrio! Meret? Fa 3 errori"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna focalizzare l’attenzione sul fatto che, ad oggi, l’Atalanta è superiore al Napoli. Oggi però, anche se comunque Transfermarkt dice che la rosa dell’Atalanta vale di più di quella del Napoli. Per il progetto, per ciò che ha costruito Gasperini negli anni, l’Atalanta è un passo avanti al Napoli senza dimenticarci che la classifica dice il contrario. Il Napoli è reduce da un decimo posto, è vero che 8/11 sono quelli dello scudetto, ma lo scudetto è arrivato due anni fa. Il Napoli può anche perdere contro l’Inter, sarebbe nella logica delle cose anche se secondo me il Napoli farà un partitone perché due sconfitte consecutive non sono contemplate da Conte. Sento cambiamenti di umore improvvisi, la mancanza di equilibrio di noi napoletani è il vero tallone d’Achille di questa città. Mi è piaciuto il Maradona che è stato vicino alla squadra, questo è il segno di un ambiente che capisce le difficoltà e restava vicino ai ragazzi.

Il goal di Lookman? Non è stata la migliore giornata di Meret che ha responsabilità sia sullo 0 a 2 che sullo 0 a 3 ed anche sul goal annullato all’Atalanta per fuorigioco ha delle responsabilità. Per me Meret è tra i più grandi portieri italiani, è fortissimo, ma ieri non era in giornata. Lobotka? I segnali dicono che potrebbe esserci a Milano, lo aveva anticipato Conte in conferenza stampa e credo tornerà titolare domenica”.