Alvino: "In futuro potrà farlo, ma per l'immediato Conte non pensa al cambio modulo"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla possibilità che Antonio Conte cambi modulo nelle prossime partite: "Conte non sta pensando a nessun cambio del sistema di gioco, almeno non per ora. Non escludo che possa farlo in futuro, ma adesso non credo che apporterà cambiamenti.

Non dimentichiamo che oltre ai titolari ci sono cinque giocatori pronti a subentrare a gara in corso e quindi si può cambiare così. Ci sarà comunque spazio per tutti. Ho la sensazione che sia McTominay che Gilmour scenderanno in campo contro il Cagliari".