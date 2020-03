Alvino: "In Italia è mancato il buonsenso, si doveva fermare tutto fin da subito!"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io dal primo momento ho detto che era giusto fermare tutto, altro che porte chiuse. Il calcio deve passare in secondo piano in questo momento. E' vero che girano tanti soldi, ma credo che per questo lasso di tempo, che non si può ipotizzare, vadano accantonati. Quando poi le istituzioni ci diranno che la situazione sta migliorando, si potranno prendere decisioni con il buonsenso. E il buonsenso fin qui non c'è stato, specie in quel provvedimento delle porte chiuse".