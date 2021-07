Alvino: "Inizio difficile col Venezia, le neopromosse all'esordio sono galvanizzate"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del calendario di Serie A 2021/22: "Inizio di campionato soft col Venezia? Assolutamente no, le neopromosse ad inizio di stagione sono le squadre più in forma. Sono galvanizzate dall’esordio in massima serie e giocano le prime partite alla morte. E’ un discorso di mentalità, la partita col Venezia deve valere come quella contro la Juventus, l’Inter o la Roma, un’avversaria vale l’altra. Quindi la prima di campionato è una partita da enorme difficoltà".