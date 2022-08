Alvino, invito alla società: “Non c’è tempo da perdere per il portiere, bisogna accelerare!”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, si è così espresso sulla situazione portieri in casa Napoli

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, si è così espresso sulla situazione portieri in casa Napoli: “Non c’è tempo per il portiere, bisogna accelerare. Io invito Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis ad accelerare perchè si tratta di un ruolo troppo importante. E’ un ruolo fondamentale, è alla base della serenità del reparto. Sul portiere non transigo, non c’è tempo da perdere. La delicatezza del ruolo impone la velocità, spero che il Napoli nel giro di ore riesca a chiudere questa partita”.