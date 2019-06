Alvino ironico: "Perché da Roma non ci dicono chi le ha prese tra Ancelotti e ADL?"

Qualche giorno fa all’emittente romana Radio Radio si parlava di un presunto litigio tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti circa il mercato, divergenze tali da far arrivare quasi alle mani i due secondo i colleghi della capitale. Tutto prontamente smentito da più fonti, ma Carlo Alvino ci scherza su ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



“Sono in attesa di capire ieri chi le ha prese tra ADL e Ancelotti, noto uno strano silenzio dalla capitale. Siamo in attesa di notizie da Roma, perché non ci dà ragguagli? Di fronte ad Ancelotti, ieri Gattuso ha fatto una serie di complimenti ad Ancelotti e De Laurentiis, fatti da un uomo di calcio vero. E non erano complimenti di facciata. Ho certezza di questo che sto dicendo”.