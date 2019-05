Radio Radio, Di Giovambattista: "Diverbio ADL-Ancelotti! I due sono arrivati quasi alle mani, ci sono testimoni"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio' su Radio CRC, è intervenuto Ilario Di Giovambattista, direttore dell'emittente romana Radio Radio: "Ho riferito di un diverbio molto acceso tra ADL e Ancelotti, il 24 maggio. Due persone hanno assistito a questo diverbio che non è avvenuto a casa di Ancelotti. C'è stato un alterco dove quasi venivano alle mani. Ancelotti sarebbe stufo di un paio di metodi un po' troppo spicci da parte di De Laurentiis. C'erano dei testimoni.

A me cosa può interessare di questo? Nulla. Abbiamo grande rispetto di Napoli qui a Radio Radio. Non ho detto nulla di grave, ho solo riportato che non è tutto oro quel che brilla. Ancelotti comincia ad avere qualche perplessità su ADL. Lui è venuto a Napoli per vincere davvero e ADL glielo consentirà davvero? Secondo me ci saranno screzi per l'impostazione dell'anno prossimo. Nessuno dei due sembra soddisfatto al momento. Qualcosina comincia a cadere tra i due. Il mio testimone è una persona molto seria e credibile".