Alvino ironizza: "Il Genoa 18 milioni li può spendere per Sturaro, mica per Rog..."

Il Genoa è su Marko Rog, il Napoli ha chiesto 18 milioni per la cessione a titolo definitivo. Ne ha parlato a Tv Luna il giornalista Carlo Alvino che ha ironizzato: "Il Genoa che spende 18 milioni per Rog non ci credo neanche se lo vedo. Il Genoa 18 milioni li può spendere per Sturaro, mica per Rog..." le sue parole.