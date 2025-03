Alvino: “Juve su Osimhen? Clausola non valida in Italia e rapporti ADL-Giuntoli inesistenti”

Nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Con Giuntoli non esistono rapporti, sono totalmente inesistenti. Leggo con stupore di questo interesse presunto della Juventus per Osimhhen, dimenticando la clausola rescissoria non ha valore per l’Italia. Quindi faccio fatica a pensare che possa esserci solo un timido contatto tra la Juventus e il Napoli nelle persone di Giuntoli e De Laurentiis”.

