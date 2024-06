Alvino: "Kim torna al Napoli? Non voglio prendere in giro i tifosi..."

In diretta a Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato

Nelle scorse ore era stato accostato Kim al Napoli nell'ipotesi di un sorprendente ritorno. Ma in diretta radio è arrivata una smentita.

In diretta a Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato: “Quante possibilità ci sono che Kim torni a Napoli? Io voglio essere onesto perché ritengo che prendere in giro i tifosi del Napoli sia un peccato mortale. Per questo motivo vi dico che le possibilità che Kim torni nel capoluogo campano sono nulle, c'è le 0% di chance di rivederlo in azzurro. Se poi volete essere presi in giro vi dico che Kim tornerà a Napoli, che gli daranno la fascia da capitano. Ma le cose non stanno così e bisogna essere seri nel dare le notizie giuste”.