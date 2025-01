Alvino: "Kvara, vogliamo parlare delle commissioni a papà e agente? Faranno vita da nababbi"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La cessione di Kvaratskhelia? Quando sei nato in questa terra c’è un legame indissolubile, passi sopra a tutto, ma questi sono professionisti, alcuni di loro come Khvicha sono anche abbastanza freddi. Lui è venuto a prestare la sua opera professionale e lo ringrazio a prescindere. Oggi è accaduto a lui, domani può succedere con un altro giocatore. Il consiglio che mi sento di dare è: quando acquistate le maglie del Napoli, personalizzatele con il vostro nome o con quello di Maradona, è l’unico modo per non rimanere delusi.

L’addio di Higuain è stato quel tradimento terribile per i tifosi napoletani un po’ spartiacque sulla questione dell’affetto nei confronti dei giocatori. Di fronte a una cifra come quella che oggi garantisce il PSG a Kvara non c’è partita, ma vogliamo parlare delle commissioni che si portano a casa suo padre Badri e il suo agente Mamuka Jugheli? Penso che l’ago della bilancia parte molto da loro, le laute commissioni che si mettono in tasca garantiranno a entrambi una vita da nababbi nel loro paese per le prossime sette generazioni.

Devo fare i complimenti a Giovanni Di Lorenzo e Mario Giuffredi, il suo procuratore, che quest’estate si sono presi addosso secchiate di fango. I complimenti vanno al giocatore che ha dimostrato di essere legato a questi colori e alla maglia, e al suo agente per aver fatto al meglio il suo lavoro. Io penso che Conte non abbia lavorato moltissimo sul convincerlo al 100% quando si è reso conto che Khvicha potrebbe non essere indispensabile".