Alvino: "La favola del calendario facile è crollata miseramente sotto i colpi di un Napoli granitico"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia: "Ci hanno raccontato la favoletta per dieci lunghe giornate di calcio, di un Napoli favorito, di un Napoli primo in classifica perché aiutato dal calendario. Il calendario cosiddetto facile. Poi vai a vedere sul serio quello che accade e ti rendi conto che la Serie A si conferma il campionato più difficile di tutta Europa, non il più bello ma certamente quello più difficile, più tattico, certamente quello dove non c'è un pronostico scontato.

Dove le cosiddette piccole, le neopromosse, possono a giusta ragione dare fastidio alle cosiddette grandi, andando a prendere dei punti ovunque, in casa e fuori. E così la favoletta crolla miseramente, la favoletta del calendario favorevole, crolla sotto i colpi granitici di un Napoli solido, il Napoli di Antonio Conte. Il Napoli i suoi punti li ha conquistati con fatica, con sudore e legittimamente. Anzi, se proprio vogliamo essere sinceri, al Napoli qualcosa è stato tolto in termini di calci di rigore non assegnati in partite che comunque il Napoli è stato bravo a portare a casa lo stesso".